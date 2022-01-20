Karlıova’da tipi etkili oldu

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı yerini tipiye bıraktı.

Bingöl genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde hava sıcaklığı eksi 10’lara kadar düşerken, Karlıova merkezi ve Erzurum karayolunda da yer yer kuvvetli tipi etkisini gösteriyor. Görüş mesafesinin de sıfıra indiği bölgede, karayolları ekipleri çalışmalarını özverili bir şekilde sürdürüyor.

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