Bingöl´de 281 köy yolu kardan kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün kırsal kesimlerinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazıları dün ulaşıma açılan 281 köy yolu, yeniden kapandı.

İl Özel İdaresi hizmet ağındaki kardan kapanan birçok köy yolu, dün ulaşıma açıldı. Bölgede etkili olan tipi nedeniyle bazıları dün açılan 281 köy yolu, yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin merkeze bağlı 76, Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu ilçesindeki 8 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-01-20 16:04:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.