Bingöl´de 281 köy yolu kardan kapandı

Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün kırsal kesimlerinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle bazıları dün ulaşıma açılan 281 köy yolu, yeniden kapandı.
İl Özel İdaresi hizmet ağındaki kardan kapanan birçok köy yolu, dün ulaşıma açıldı. Bölgede etkili olan tipi nedeniyle bazıları dün açılan 281 köy yolu, yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin merkeze bağlı 76, Adaklı'da 32, Genç'te 59, Karlıova'da 38, Kiğı'da 25, Solhan'da 23, Yayladere'de 20 ve Yedisu ilçesindeki 8 köy yolunu ulaşıma açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2022-01-20 16:04:07
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