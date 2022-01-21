Yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için 3 saat süren seferberlik



Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de, ameliyat sonrası rahatsızlanan Sıddık Çamuka'yı (82) hastaneye yetiştirmek için İl Özel İdaresi ve AKUT ekipleri, seferber oldu. Kar nedeniyle kapanan kırsal mahalle yolunu 3 saatte açan ekipler, Çamuka´yı evinden alıp, hastaneye ulaştırdı.

Kentte etkili olan kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle birçok kırsal mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kırsal Sancaklı Mahallesi'nde de 2 hafta önce safra kesesinden ameliyat olan Sıddık Çamuka rahatsızlanınca durum, muhtar Bayram Baynal'a bildirildi. Baynal da 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar sonrası kar nedeniyle yolu kapanan kırsal mahalleye İl Özel İdaresi ve AKUT ekipleri, gönderildi. 3 saat süren çalışma ile bölgeye ulaşan ekipler, hastayı evinden alarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi ambulansta yapılan Sıddık Çamuka, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çamuka'nın sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-01-21 09:49:55



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