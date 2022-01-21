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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl’de UMKE, köyde mahsur kalan hastayı kurtardı

İHA

Bingöl’de UMKE, köyde mahsur kalan hastayı kurtardı

Bingöl genelinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 gündür köylerine ulaşım sağlanamayan hasta için harekete geçen UMKE, 5 saatlik yoğun uğraşlar sonucu hastayı kurtardı.
Bingöl genelinde salı gününden bu yana etkili olan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan vatandaşlar için kar çileye dönüşürken, hastalara da ulaşım zor şartlar altında sağlanıyor. Edinilen bilgilere göre, Karlıova ilçesi Bağlıisa köyüne kar ve tipi nedeniyle 2 gündür ulaşıma sağlanamadığı öğrenildi. Köyde ikamet eden ve kanama şüphesi bulunan 47 yaşındaki Selma Teymuroğlu’nun ailesi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Köy yolunun kapalı olmasından dolayı harekete geçen Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE), tam paletli ambulans ile birlikte yola çıktı. Yoğun tipi altında yaklaşık 5 saat süren uğraşlar sonucu hasta kadın, Karlıova Devlet Hastanesine sevk edildi.
UMKE’ye teşekkür eden hasta yakını Haki Teymuroğlu, "İki gündür yolumuz kapalı. Allah razı olsun paletli ambulans geldi yolumuz açıldı. Hastamızı Karlıova’ya götürdük” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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