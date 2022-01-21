Bingöl’de karlı yollar genç hasta için aşıldı

Bingöl’de mezrada rahatsızlanan genç hasta için Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oldu. Karlı yollar genç hasta için aşılırken hasta yakınları ekiplere teşekkür etti.



Edinilen bilgilere göre, Genç ilçesine bağlı Direkli köyü Yedievler mezrasında ikamet eden Yusuf Şenlik (25) rahatsızlandı. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı mahsur kalan genç için, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) seferber oldu. Tam paletli ambulans ile yola çıkan UMKE, karla kaplı yolları aşarak mezradaki hastaya ulaştı. Yaklaşık 3 saat süren yoğun uğraşlar sonucu hasta genç, 112 ekiplerine teslim edilerek İlçe Devlet Hastanesine sevk edildi. Hasta yakınları UMKE ve 112 personeline teşekkür etti.

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