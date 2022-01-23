Bingöl'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Bingöl’de çetin geçen kış şartları nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan canlılar için belediye ve doğa koruma ekipleri, birçok bölgeye mama ile yem bıraktı.

Bingöl genelinde çetin geçen kış şartları nedeniyle sokakta ve kırsal alanda yaşayan canlılar, yiyecek bulmakta zorlanıyor. Bu durumdan dolayı düzenli olarak çalışma yapan belediye ve doğa koruma ekipleri, canlıların sık yaşadığı alanda mama ile yem bırakıyor. Bu kapsamda, Bingöl Belediyesi ekipleri kent merkezinin birçok bölgesine kedi ve köpekler için mama bırakırken, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ise Ormanardı Devlet Avlağına 250 kilo buğday ve 300 kilo pazar artığı bırakarak yemleme çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışmalarının kış boyunca devam edeceği kaydedildi.

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