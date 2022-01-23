Bingöl- Diyarbakır karayolu tır ulaşımına kapatıldı

Bölge genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle BingölDiyarbakır karayolu tır geçişlerine kapatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından Doğu Anadolu Bölgesi’nin birçok ilinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Kar yağışının etkili olduğu Bingöl’de de Diyarbakır karayolu geçici olarak tır geçişlerine kapatıldı.

Bingöl Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “BingölDiyarbakır karayolunun 21 42 km'leri arası "yoğun kar yağışı ve tipi" nedeniyle saat 18:00 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar TIR trafiğine kapatılmıştır” denildi.

Söz konusu bölgede Karayolları 84’üncü Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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