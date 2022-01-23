Bingöl’de engelli ve hamile personele izin

Bingöl genelinde devam eden kar yağışı nedeniyle kamu kurum ve kuruşlarında görevli engelli ve hamile personel idari izinli sayıldı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı, soğuk hava ve yollarda meydana gelebilecek buzlanmalar nedeniyle, il genelinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel 24. 01. 2022 Pazartesi günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır” denildi.

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