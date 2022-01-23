Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL´de etkili olan kar yağışı nedeniyle Bingöl-Erzurum karayolu TIR geçişlerine kapatıldı.
Kar yağışının etkili olduğu Bingöl'de, Erzurum karayolu geçici olarak TIR geçişlerine kapatıldı. Bingöl Valiliği, "Bingöl-Erzurum karayolunun 0-89 kilometreleri arası yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 19.30 itibari ile ikinci bir duyuruya kadar TIR trafiğine kapatılmıştır" açıklaması yapıldı. DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2022-01-23 20:57:54
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