Bingöl´de 281 köy yolu kardan ulaşıma kapandı

Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)-BİNGÖL´de etkili olan kar yağışı nedeniyle 281 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yolları açma çalışmaları sürüyor.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kar kalınlığı yer yer 50 santimetreyi aşarken 281 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL
2022-01-24 12:20:29
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