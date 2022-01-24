Bingöl vaka artış hızında ilk sırada yer aldı, il sağlık müdürü vatandaşları uyardı

814 Ocak illere göre vaka sayısının açıklandığı listede 100 binde 704,84 ile en çok vaka artış hızının yaşandığı Bingöl’de İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, vatandaşları tedbirlere uyulması konusunda uyardı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 814 Ocak 100 binde vaka sayısı en çok artan 10 ili açıkladı. Bakan Koca’nın açıkladığı verilerde, 100 binde 704,84 artış hızı ile birinci sırada yer alan Bingöl, vaka yoğunluğu açısında da üçüncü sırada yer aldı. İl Sağlık Müdürü Mehmet Emin Gündoğdu, tablonun paylaşılmasının ardından açıklamalarda bulunarak vatandaşları uyardı.

Tedbirlere uyulmadığı için artışın yaşandığını belirten Gündoğdu, “Sağlık Bakanımızın açıkladığı haftalık vaka sayısında ilimiz son bir haftada 700’lük artışla Türkiye’de en fazla artış gösteren iller arasında birinci sırada oldu. Yoğunluk açısından da İstanbul, Eskişehir’den sonra 3’üncü sıradayız. 100 binde bin 410 ile yüksek olan vaka sayımızda özellikle son dönemlerde kış şartlarının ağır geçmesi ve kapalı alanlarda toplu olarak bir arada bulunulması ve maalesef tedbirlere uyulmamasından dolayı çok hızlı yayıldığını görüyoruz” dedi.

Kış aylarından dolayı vatandaşların kapalı alanları tercih ettiğini ve bu nedenle vaka sayısının artmasında etkili olduğunu dile getiren Gündoğdu, “İlimizde aşı oranının da düşük olduğunu görüyoruz. Bu aşı oranının düşük olmasından kaynaklı olarak da vatandaşlarımızın daha semptomatik olarak hastalığı geçirmesi ve hastalığı geçirdiği sürenin uzamasından kaynaklı olarak bulaştırma riskinin de arttığını görüyoruz. Bundan dolayı hem hastalığı daha rahat geçirmek adına hem de bulaş riskini azaltmak adına bir an önce aşılarını yaptırmayanların aşılarını yapmalarını ve hatırlatma dozunun da yapılmasını rica ediyorum. Bundan sonraki süreçte ilimiz ve bölgede yoğun kış şartlarından dolayı kapalı alanlarda bir süre daha vatandaşlarımızın beraber zaman geçirmesinden kaynaklı olarak bu bulaş riskinin devam edeceği, semptom gösteren kişilerin kapalı alanlara ve yoğun yerlere girmemesi, kendini izole etmesi gerektiğini belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.