Yaşlı kadın son anda çatıdan düşen kar kütlesinden kurtuldu O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

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Bingöl’de yaşlı bir kadın halk otobüsüne bindiği sırada çatıdan kar kütlesi düştü. Saniyelerle kütle altından kurtulan kadının o anları otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, merkeze bağlı Yenimahalle durağında bekleyen ve ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın otobüs gelince araca doğru yöneldi. Sadık Bulduk yönetimindeki 12 M 0045 plakalı otobüsüne binmek isteyen kadın, otobüs kapısına geldiği sırada çatından kar kütlesi düştü. Saniyelerle kar kütlesinden kurtulan kadının o anları, halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Öte yandan, düşen kar kütlesinin bir kısmının otobüs içine girdiği görüldü.

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