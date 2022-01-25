Mehmetçik, mahsur kalan yaşlı hasta için seferber oldu

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Bingöl’ün Yedisu ilçesinde rahatsızlanan 84 yaşındaki hasta, tipi nedeniyle köyde mahsur kalınca jandarma ekipleri seferber oldu. Askeri araçla alınan hasta Toplum Sağlığı Merkezi’ne ulaştırdı.

Edinilen bilgilere göre, Yedisu ilçesi Kabaoluk Mahallesi’nde ikamet eden 84 yaşındaki adam, rahatsızlandı. Ancak yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle hasta evden çıkamayınca devreye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri girdi. Evinden askeri araçlara alınan 84 yaşındaki yaşlı adam, ilçe Toplum Sağlığı Merkezi’ne (TSM) ulaştırıldı.

Yaşlı adamın yakınları Mehmetçik’e teşekkür etti.

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