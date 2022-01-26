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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

UMKE, diyaliz tedavisi gören hasta için seferber oldu

İHA

UMKE, diyaliz tedavisi gören hasta için seferber oldu

Bingöl’de yoğun kar yağışı nedeniyle köyde mahsur kalan hasta için Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekibi seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Alibir köyünde ikamet eden ve diyaliz tedavisi gören 65 yaşındaki Mahmut Çaparlar, rahatsızlandı. Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bunun üzerine bölgeye paletli ambulansla hareket eden UMKE ekibi, yoğun uğraşlar sonucu hastaya ulaştı. Bir süre paletli ambulansla getirilen yaşlı adam, yolun açık olduğu bölgede kendilerini bekleyen sağlık çalışanlara teslim edildi.
Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Çaparlar, tedavi altına alındı.

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