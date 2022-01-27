Çatıdan düşen kar kütleleri korkuttu

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'de bir binanın çatısında biriken kar, yağmurla birlikte düştü. Paniğe neden olan o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi Palamut Caddesi´nde 4 katlı binanın çatısında biriken kar kütleleri, yağan yağmurla birlikte gevşeyip, aralıklarla aşağı düştü. Bu sırada 4 iş yerinin balkonları ile klimaları zarar gördü. Binanın yakınında bulunan 2 kişi, panik yaşadı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-01-27 17:04:04



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