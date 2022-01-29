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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Fenerbahçe: 1

İHA

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Fenerbahçe: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe'yi konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Gürhan Gül, Sema Kayıkcı
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol(L) Onur Çukur
Fenerbahçe: Kaan Gürbüz, Yacine Lauati, Hasan Yeşilbudak(L), Seyed Mohammad Mousavi, Ahmet Tümer, İzzet Ünver, Burak Mert, Emre Batur, Taha Erden, Oliva Salvador Hidalgo, Hasan Sıkar, Metin Toy, Muhammed Kaya, Bora Josef Stanicki(L)
Setler: 3230, 1725, 2522, 2522
Süre: 147 dakika (42, 30, 39, 36)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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