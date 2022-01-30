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Öğretmenler, kış günlerinde yürekleri ısıttı Öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi, sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

İHA

Öğretmenler, kış günlerinde yürekleri ısıttı Öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi, sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı

Bingöl’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın bünyesinde kurulan ve tamamı öğretmenlerden oluşan Arama Kurtarma Birimi (AKUB), kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı, elleriyle besledi.
Geçen yılın "Afet Eğitim Yılı" ilan edilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 81 ilde kurulan ve tamamı öğretmenlerden oluşan MEB Arama ve Kurtarma Birimi (AKUB), Bingöl’de de çalışmalarını sürdürüyor. 25 öğretmenden oluşan birim hem eğitimlerine devam ediyor hem de bir afet ihtimali öncesi, sırası ve sonrasında AFAD ekiplerine yardımcı olacak. Bingöl’de kent genelinde çeşitli eğitimler veren birim, çetin geçen kış şartlarından dolayı yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını da unutmadı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde çalışma yapan birim, hem kent merkezinde hem kent merkezine yakın köylere giderek sokak hayvanlarının sık yaşadığı bölgelere yiyecek bıraktı.
Köylerde yaklaşık 1 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan ve ara tatilde motivasyon amaçlı böyle bir çalışma yaptıklarını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Yağışlar 10 gündür yurdu etkisi altına aldı, çok yoğun bir kar yağışı var. Neredeyse 1 metrenin üzerinde şehir merkezinde kar var. Ancak tüm insanların bu kar yağışından olumsuz etkilendiği gibi sokak hayvanlarımız da kar yağışından olumsuz etkilendi. Biz de Milli Eğitim Bakanlığı’mıza bağlı arama kurtarma ekibiyle beraber yürekleri ve kalpleri ısıtacak bir çalışma yapmak istedik. 2021 yılı Afet Eğitim Yılı olarak ilan edilmişti. Bu vesile ile ilimizde kurulan 25 kişilik bir ekip var. Bu ekibimiz hem afetlerden önce, sırasında ve sonrasında AFAD’a yardımcı olan bir kurum. Son derece bilgi ve birikime sahip bir ekip. Bu ara tatilde boş durmayalım dedik. Her zaman afet ve doğanın olumsuz etkilerine karşı mücadele vermek için hem antrenmanlı hem motivasyonumuzu yüksek tutalım diye böyle bir çalışma yaptık. Şehrimizin çeşitli noktalarında sokak hayvanlarına yemler bırakıyoruz, yiyecekler bırakıyoruz. Toplumda bir farkındalık da oluşsun istedik. Çok yoğun bir kar yağışı var, sokak hayvanlarımız da gıdaya erişim noktasında sıkıntı yaşıyor. Biz de bu çalışmayı yapmak istedik” dedi.
Birimde görevli öğretmen Serhat Bürke ise, “MEB Arama Kurtarma olarak ilimizde bulunan sokak hayvanlarına yardımcı olmak için bir çalışma yürüttük. Bu kapsamda ilimize yakın köylere uğradık, sokak hayvanlarını besledik. Vatandaşlarımızın bu konuda gerekli duyarlılığı göstermesini rica ediyoruz” şeklinde konuştu.
Birimin kış ayları boyunca çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

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