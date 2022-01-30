Yetiştiriciler, erken kuzu doğumlarıyla sevindi



Bülent TEMİZ/KARLIOVA, (BİNGÖL), (DHA) BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde, erken başlayan kuzu doğumları hayvan sahiplerini mutlu etti. Besicilik yapan Behcet Temiz, yeni doğan kuzulara özenle baktıklarını belirterek, "Yaklaşık 400 hayvanımdan 150 kadarı erken doğum yaptı. Erken doğum yapmasıyla yüzümüz güldü" dedi.

Genç ilçesinde besiciler, erken dünyaya gelen kuzulara özenle bakıyor. Her yıl nisan ile mayıs aylarında beklenen kuzu doğumları erken başladı. Bu yıl çetin geçen kış şartlarından dolayı zorlanan hayvan sahipleri, kuzu doğumlarıyla sevindi. Yaz aylarında Karlıova, kışın ise Genç ilçesinin yaylalarında besicilik yapan Behcet Temiz, yeni doğan kuzulara özenle baktıklarını belirterek, "Hayvancılık zor bir meslektir ve bu sene kar ile birlikte işimiz daha da zorlaştı. Ama koyunlarımızın doğumlarıyla birlikte yüzümüz güldü ve keyfimiz geldi. Onlara gözümüz gibi bakıyoruz. Yaklaşık 400 hayvanımdan 150 kadarı erken doğum yaptı" dedi.

ERKEN KOÇA KATIYORLAR

Veteriner Hekim Fatih Tiryaki, "Bu yıl kuzuların erken doğmasının sebebi, bölgesel olarak farklı sebeplere bağlı. Üreticilerin yılda 2 kuzu alma isteği var. Erken doğum, yetiştiricilerimizin kuzularını haziran ve temmuz ayında satışa yetiştirebilmesi için erken koç katmasına bağlıdır" dedi.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-01-30 13:20:56



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