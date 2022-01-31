Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı

İHA

Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Bingöl’de kar nedeniyle yolu kapalı olan mezrada mahsur kalan 66 yaşındaki hasta, UMKE’nin 6 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.
Bingöl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte kapanan köy yollarında ulaşamayan hastaların imdadına İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişiyor.
Edinilen bilgilere göre, merkez Sancak Beldesi Sudüğünü köyüne bağlı Esmaçayır köyünde ikamet eden 66 yaşındaki Fikrimce Tutaş, rahatsızlandı. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı bölgeye gidemeyen sağlık ekipleri durumu UMKE’ye bildirdi.
Tam paletli ambulans ile çalışma yapan UMKE, yaklaşık 6 saat süren yoğun uğraşlarından ardından hastaya ulaştı. Yolun ulaşıma açık olduğu bir noktada sağlık ekiplerine teslim edilen 66 yaşındaki hasta, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi
YEREL HABERLER Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi
Bingöl 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı
YEREL HABERLER Bingöl 4.7 büyüklüğünde depremle sallandı
Bingöl’de UMKE 2 aylık hamile kadın için seferber oldu
YEREL HABERLER Bingöl’de UMKE 2 aylık hamile kadın için seferber ...
Yetiştiriciler, erken kuzu doğumlarıyla sevindi
YEREL HABERLER Yetiştiriciler, erken kuzu doğumlarıyla sevindi
Yetiştiriciler, erken kuzu doğumlarıyla sevindi
YEREL HABERLER Yetiştiriciler, erken kuzu doğumlarıyla sevindi
Öğretmenler, kış günlerinde yürekleri ısıttı Öğretmenlerden oluşan Arama ve Kurtarma Birimi, sokak hayvanlarına yiyecek bıraktı
YEREL HABERLER Öğretmenler, kış günlerinde yürekleri ...
Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Fenerbahçe: 1
YEREL HABERLER Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Fenerbahçe: 1
Bingöl’de UMKE karlı yolları aştı, vatandaşı hastaneye ulaştırdı
YEREL HABERLER Bingöl’de UMKE karlı yolları aştı, vatandaşı ...
Bingöl Solhan Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1
YEREL HABERLER Bingöl Solhan Spor - Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-1
Bingöl’de 79 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Bingöl’de 79 köy yolunun ulaşıma açılması için ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.