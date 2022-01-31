Bingöl'de 66 yaşındaki hasta, 6 saatlik çalışma ile kurtarıldı

Bingöl’de kar nedeniyle yolu kapalı olan mezrada mahsur kalan 66 yaşındaki hasta, UMKE’nin 6 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Bingöl genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve tipi, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yoğun kar yağışı ile birlikte kapanan köy yollarında ulaşamayan hastaların imdadına İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişiyor.

Edinilen bilgilere göre, merkez Sancak Beldesi Sudüğünü köyüne bağlı Esmaçayır köyünde ikamet eden 66 yaşındaki Fikrimce Tutaş, rahatsızlandı. Mezra yolunun kar nedeniyle kapalı olmasından dolayı bölgeye gidemeyen sağlık ekipleri durumu UMKE’ye bildirdi.

Tam paletli ambulans ile çalışma yapan UMKE, yaklaşık 6 saat süren yoğun uğraşlarından ardından hastaya ulaştı. Yolun ulaşıma açık olduğu bir noktada sağlık ekiplerine teslim edilen 66 yaşındaki hasta, Bingöl Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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