Karlıova’da vatandaşın kar sitemi: “Sabah kalkıyoruz kar, ertesi gün yine kar”

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde yaklaşık 2 aydır etkisini sürdüren kar nedeniyle her gün aracının üstündeki karı temizleyen vatandaş, "Her gün her gün kar temizliyoruz. Sabah kalkıyoruz kar, ertesi gün kalkıyoruz yine kar" dedi.

Bingöl’ün yüksek rakımlı Karlıova ilçesinde yaklaşık 2 aydır etkisini sürdüren kar, hayatı olumsuz etkileyeme devam ediyor. Dün gece saatlerinde ilçede yeniden etkisini gösteren kar, nedeniyle araçların birçoğu kara gömüldü. Sabah işyerini açan esnaf kar temizliği yaparken, sürücüler de araçlarının üzerindeki karı attı. O sürücülerden biri olan Ali Bulki, her gün aracının üstündeki karı atmaktan dolayı sitem ederek, "Her gün her gün kar temizliyoruz. Sabah kalkıyoruz kar, ertesi gün kalkıyoruz yine kar" dedi.

Kar kalınlığının ilçede yer yer 2 metreye yaklaştığını da söyleyen Bulki, "2 aydır aralıksız süren kar yağışından dolayı kar yer yer 2 metreyi bulmakta. Sabah kalkıyoruz dükkanların önünü temizliyoruz, akşam bir daha ertesi gün bir daha temizliyoruz. Ekipler de köy yollarını açıyor ertesi gün yeniden kapanıyor” şeklinde konuştu.

