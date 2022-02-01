Karlıova'da 30 köy yolu kardan kapandı

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Bülent TEMİZ/ KARLIOVA (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle 30 köy yolu, ulaşıma kapandı.

Karlıova'da 10 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışıyla ilçe merkezi, beyaza bürünürken, 30 köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Bölge Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Her sabah karlı güne uyandıklarını söyleyen İshak Bingöl, "Karlıova'da 10 gündür kar aralıksız yağıyor ve hiç durmadı, yaklaşık 1 aydır köylüler çarşıya gelemiyor" dedi.DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Karlıova Bülent TEMİZ

2022-02-01 11:59:25



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