Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Sorgun Belediyespor: 1

AXA Sigorta Efeler Ligi 15. hafta erteleme maçında Sorgun Belediyespor’u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 31 galip ayrıldı.
Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Zeki Bodutcu, Fatih Yayla
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol (L) Onur Çukur
Sorgun Belediyespor: Furkan Gök, Erenhan Can, Deniz İvgen (L), Roman Danilov, Murathan Kısal, Orçun Ergun, Ahmet Emre Çetinkaya, Melih Özdemir, Ali Onur Edis, Hakan Polat, Ege Can Avcıl, Danilov, Onur Altınkaya (L), Poluian Tymofii,
Setler: 2517, 1625, 2513, 2516
Süre: 106 dakika (25, 26, 29, 26)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.