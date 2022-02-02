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Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı, elindeki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı

İHA

Bingöl'de şüpheli bir şahsın taşıdığı çuvalın içinde 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.

Dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı, elindeki çuvaldan 9 kilo esrar çıktı

Bingöl’de şüpheli bir şahsın taşıdığı çuvalın içinde 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirilirken, zanlı gözaltına alındı.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar neticesinde, Genç ilçesi Küpar yol kontrol noktasında icra edilen uygulamada bir şahsın elinde çuval ile yaya olarak gittiği, dur ihtarı yapıldığı halde kaçma girişiminde bulunduğu ve yapılan kısa süreli takip sonucu şüpheli şahsın yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Taşıdığı çuval içerisinde yapılan aramada 5 poşet halinde toplam 9 kilo 682 gram kubar esrar ele geçirilerek 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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