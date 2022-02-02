Üzerlerine kar kütlesi düşen 3 çocuk yaralandı

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Aziz ÖNAL/ BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde, çatıdan üzerlerine kar kütlesi düşen 2'si kardeş 3 çocuk, yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kültür Mahallesi Petrol mevkisinde meydana geldi. Yolda yürüyen Berma (13) ve Eylül (17) Bingöl kardeşler ile Zeynep Yılmaz'ın (15) üzerlerine çatıda biriken kar kütleleri düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalenin ardından yaralı 3 çocuk, Genç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Berma Bingöl, tedavisinin ardından taburcu edilirken, Eylül Bingöl ile Zeynep Yılmaz ise Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi gören 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2022-02-02 16:57:05



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