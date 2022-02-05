Bingöl’de yaban domuzları yerleşim yerlerine kadar indi

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Bingöl'de kış şartlarında doğada yiyecek bulamayan domuz sürüsü yerleşim alanlarına indi.

Bingöl’de zorlu kış şartları nedeniyle yiyecek bulamayan 15 yaban domuzu, yerleşim alanlarına kadar indi. BingölGenç karayolunda gece saatlerinde seyir eden bir sürücü, şehir merkezine çok yakın bir noktada domuz sürüsü ile karşılaştı. Domuz sürüsüne yol veren sürücü, o anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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