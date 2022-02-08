Bingöl’de jandarma okul servislerini denetledi

Bingöl’de jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi, sürücüler trafikteki davranışlar konusunda bilgilendirildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, okul çağındaki çocukların huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlamak maksadıyla il genelinde okul servis araçlarına yönelik denetleme gerçekleştirdi. Okul servis araçları, kontrol noktasında tek tek durdurularak sürücüsünün trafikteki davranışları denetlenirken, bilgilendirme de yapıldı. Denetimlerin eğitimöğretim dönemi boyunca devam edeceği bildirildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.