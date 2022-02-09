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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

30 yıldır şehrin yükünü omuzlarında taşıyor

İHA

Bingöl'de yaşayan 57 yaşındaki Hasan amca, 30 yıldır kar kış demeden yeri gelince tabla arabasıyla yeri gelince de sırtında taşıdığı eşyalarla 6 çocuk büyütüp geçimini sürdürüyor.

30 yıldır şehrin yükünü omuzlarında taşıyor

Bingöl’de yaşayan 57 yaşındaki Hasan amca, 30 yıldır kar kış demeden yeri gelince tabla arabasıyla yeri gelince de sırtında taşıdığı eşyalarla 6 çocuk büyütüp geçimini sürdürüyor.
Bingöl’ün Sancak Beldesi Sarıgümüş köyünde 1965 yılında doğan Hasan Balkoç (57), 27 yaşından bu yana kentte hamallık yapıyor. İlkokul 5’inci sınıfa kadar okuyan daha sonra geçim nedeniyle eğitimini yarıda bırakan Hasan amca, 21 yaşında evlendi. Biriktirdiği parayla tabla arabası alıp hamallık yapmaya başlayan Hasan amca, 30 yıldır Bingöl’ün yükünü taşıyor. 5’i kız 1 de erkek çocuğu olan Hasan amca, kar kış demeden yeri gelince tabla arabasında yeri gelince de 5 katlı binalara sırtına aldığı ev eşyalarını taşıyarak geçimini zor şartlar altında sürdürüyor. Verdiği geçim mücadelesi ile şehrin sevilen yüzlerinden biri olan Hasan amca, tabla arabasıyla trafiğe çıkınca diğer sürücüler ile esnafları ‘ıslık çalarak’ uyarması ve selamlamasıyla da tanınıyor. Sabah 06.00 ile 19.00 saatleri arasında çalışan Hasan Amca, gün içinde sık sık ikinci el eşya dükkanına giderek, tek parça olan siparişleri müşterilere ulaştırıyor. İş bitince eve gittiğinde kas ağrıları çeken Hasan amca, 'Ekmek zordur' diyerek de mücadelesiyle herkese örnek oluyor.

“Kendi yüreği ve bileğiyle çalışan bir adamım”
30 yıldır bir şehrin yükünü taşıdığını belirten Balkoç, “30 senedir bu işi yapıyorum. Kendi bileğim ve kendi yüreğimle yapıyorum. Halkımız da beni çok seviyor. Bu tablo ile kendi yüreği ve bileğiyle çalışan bir adamım. Çok şükür kimse bende de şikayetçi değil. İşim çok zordur. 5’inci kata kadar buzdolabı, çamaşır makinesi, kanepe çıkarıyorum. Çoluk çocuğun rızkını bu işle çıkarıyorum. Sabah 06.00’da kalkıyorum, 19.00’a kadar çalışıyorum. Ondan sonra eve gidiyorum her tarafım ağrıyor. Kaslarım, belim ağrıyor, sırtım ağrıyor. Ne yapalım, ekmek zordur. 8 nüfusa bakmak öyle kolay değil. Bu zahmetle rızkımı çıkarıyorum” şeklinde konuştu.

“Hasan amca Bingöl’ün bir değeridir, gururudur”
İkinci el ev eşyaları satan ve Hasan amcaya her konuda yardımcı olan Muammer Sontepe ise, “Bu sektörde Hasan abimiz bize çok yardımcı oluyor. Taşımada Bingöl’ün yükünü çekiyor. Bize de her türlü yardımcı oluyor. Tek parça ürünler olduğu zaman genelde ona taşıtıyoruz. Ailesini geçindirmek için bu işi yapıyor. Yaz kış demeden çalışıyor. Verdiğimiz eşyaları çoğu zaman yüksek katlara rağmen sağlam bir şekilde teslim ediyor. Hasta biraz ama geçimini bu işle yapıyor. Bingöl’ün bir değeridir, gururudur bence” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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