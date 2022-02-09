Bingöl’de buz sarkıtları temizleniyor

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’de çatılarda oluşan ve tehlike arz eden buz sarkıtları belediye ekiplerince temizleniyor.

Bingöl merkezde kar yağışı ve soğuk havayla birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları tehlike arz ediyor. Vatandaşların talepleri üzerine kent merkezinde çalışma yapan belediye ekipleri, itfaiye aracıyla çatılardaki buz sarkıtları titiz bir şekilde temizliyor.

Belediye, vatandaşların bina altlarından geçerken de dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.