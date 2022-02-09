Sağlık ekipleri, vatandaşlara tütün ürünlerinin zararlarını anlattı

Bingöl’ün Genç ilçesinde ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma’ günü nedeniyle İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, esnaf ve kahvehaneleri gezerek tütün ürünlerinin zararlarını anlattı.

Genç İlçe Sağlık Müdürlüğü, ‘9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma’ günü nedeniyle ilçe merkezinde çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, ilçedeki esnafları gezerek tütün ürünlerinin zararları konusunda vatandaşları bilgilendirdi. Çalışma ile ilgili açıklama yapan İlçe Sağlık Müdürü Burak Bozgan, "Sigara kullanımı, halk sağlığını tehdit eden, mutlaka mücadele edilerek önlenmesi gereken bir halk sağlığı sorunudur. Aktif ve pasif sigara içiciliğinin ölümlere, hastalıklara ve sakatlıklara neden olduğu, psikolojik ve maddi açıdan da kişi ve toplum sağlığını tehdit ettiği bilinen gerçeklerdir. Her bir sigarada vücut için zehirli, tahriş edici, kanser yapıcı ya da kanserin ortaya çıkmasını kolaylaştırıcı 4 binden fazla kimyasal madde bulunduğu ve bunların 50'sinin doğrudan kansere sebep olduğu bilinmektedir. Sigaranın kansere neden olmasının yanı sıra, dumanın solunması ile birlikte toksinler akciğerler tarafından emilip, vücuda dağılmaktadır ve kalpdamar hastalıkları, kronik solunum sistemi hastalıkları ve tip 2 diyabet gibi kronik bulaşıcı olmayan hastalıklar için en önemli risk faktörlerinden biridir. Tütün kullanımı sadece solunum sistemi hastalıkları, kalpdamar hastalıkları veya kanser riskini arttırmaz. Kanın oksijen taşıma kapasitesini düşürerek ve damar yapısını bozarak vücuttaki tüm organ ve dokulara zarar verir. Sigaranın zararları kısaca vücudun tamamını etkisi altına almaktadır" dedi.

Öte yandan sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların, 'Alo 171 Sigara Bırakma Danışma Hattını' arayarak gerekli yardımı alabilecekleri de vurgulandı.

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