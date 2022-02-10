Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi, o anlar kameraya yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi, o anlar kameraya yansıdı

İHA

Kar yağışı ve buzlanma kazayı beraberinde getirdi, o anlar kameraya yansıdı

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde otomobilin kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp direğe çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, ilçeye bağlı Kanitaht Mahallesinde sabah 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kadir E. idaresindeki 63 ACB 231 plakalı otomobil, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı. Sürücüsünün de hakimiyetini kaybettiği araç, önce yol kenarındaki kar birikintisine ardından da yön levha direğine çarptı. Kazada, sürücü hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ilçe devlet hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sağlık ekipleri, vatandaşlara tütün ürünlerinin zararlarını anlattı
YEREL HABERLER Sağlık ekipleri, vatandaşlara tütün ürünlerinin ...
Bingöl’de buz sarkıtları temizleniyor
YEREL HABERLER Bingöl’de buz sarkıtları temizleniyor
Bingöl’de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Bingöl’de çığ düştü, yol ulaşıma kapandı
Bingöl’de Turkovac aşısı uygulanmaya başladı
YEREL HABERLER Bingöl’de Turkovac aşısı uygulanmaya başladı
30 yıldır şehrin yükünü omuzlarında taşıyor
YEREL HABERLER 30 yıldır şehrin yükünü omuzlarında taşıyor
Bingöl’de jandarma okul servislerini denetledi
YEREL HABERLER Bingöl’de jandarma okul servislerini denetledi
Genç’te ilkokul öğrencileri işitme testinden geçirildi
YEREL HABERLER Genç’te ilkokul öğrencileri işitme testinden ...
Karnı aç tilkiyi elleriyle besledi
YEREL HABERLER Karnı aç tilkiyi elleriyle besledi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.