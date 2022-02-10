Bingöl’de çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün dün çığ nedeniyle kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Bingöl’ün Genç ilçesi Yenisu karayolu, dün öğle saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu yoldaki çığı temizleyerek tekrar ulaşıma açtı.

Çığ düşmesinin ardından bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de çeşitli incelemelerde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.