Bingöl’de çığ nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı

Bingöl’ün dün çığ nedeniyle kapanan yol, karayolları ekiplerinin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Bingöl’ün Genç ilçesi Yenisu karayolu, dün öğle saatlerinde meydana gelen çığ nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Bölgeye sevk edilen Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri, yoğun uğraşlar sonucu yoldaki çığı temizleyerek tekrar ulaşıma açtı.
Çığ düşmesinin ardından bölgeye sevk edilen AFAD İl Müdürlüğü ekipleri de çeşitli incelemelerde bulundu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.