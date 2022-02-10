Genç'te jandarma personeline yönelik yangın tatbikatı

Meteoroloji ve İBB uyardı! Soğuk ve yağışlı hava geri geliyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Genç ilçesinde jandarma personeline yangın eğitimi verilirken, tatbikat da gerçekleştirildi.

Genç itfaiyesi ekipleri, kamu kurum ve kuruluşlarında yangın eğitimlerine aralıksız bir şekilde devam ediyor. Bu kapsamda İlçe Jandarma Komutanlığı personeline eğitim veren ekipler, önce yangın konusunda bilgilendirme yaptı daha sonra tatbikat gerçekleştirdi.

Ekipler, eğitimlerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.