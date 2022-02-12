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Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Cizre Belediyespor: 2

İHA

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Cizre Belediyespor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.

Efeler Ligi: Bingöl Solhan Spor: 3 - Cizre Belediyespor: 2

AXA Sigorta Efeler Ligi 19. hafta karşılaşmasında Cizre Belediyespor'u konuk eden Bingöl Solhan Spor karşılaşmadan 32 galip ayrıldı.

Salon: Bingöl Karşıyaka
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Halid Cerit
Bingöl Solhan Spor: Azizcan Ataoğlan, Branimir Grozdanov, Alper Omurca, Willian Gabriel Doardo, Halil İbrahim Kurt, Uğur Kılınç, Ediz Kaan Fırıncıoğlu, Celalettin Fedakar, Fatih Yörümez (L), Amel Dautefendic, Burak Hazırol (L), Onur Çukur
Cizre Belediyespor: Andac Kapan, Umut Demir(L), Osmany Uriarte, Eren Koparıcı, Georgi Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Svetoslav Ivanov, Can Ayvazoğlu, Fatih Uslu, Serhat Coşkun, Ekrem Caner Çiçekoğlu
Setler: 2522, 2225, 2511, 2225, 1513
Süre: 147 dakika (29, 32, 33, 29, 23)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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