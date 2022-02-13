Yedisu’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki yatılı okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.
Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe trafik ekipleri, Yedisu Yatıla Bölge Okulunda yaşları 1114 arasında değişen 30 öğrenciye, trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak maksadıyla bilgilendirme yaptı.
Eğitim sonrası çocuklara jandarma trafik boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.