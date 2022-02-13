Yedisu’da öğrencilere trafik eğitimi verildi

17 yıldır bebek istiyordu! Aynı gün iki şey öğrendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Yedisu ilçesindeki yatılı okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe trafik ekipleri, Yedisu Yatıla Bölge Okulunda yaşları 1114 arasında değişen 30 öğrenciye, trafik konusunda bilinçlendirmek ve farkındalığı arttırmak maksadıyla bilgilendirme yaptı.

Eğitim sonrası çocuklara jandarma trafik boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.