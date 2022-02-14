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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müşterilerini 35 yıldır takım elbise ve kravatla tıraş ediyor

İHA

Müşterilerini 35 yıldır takım elbise ve kravatla tıraş ediyor

Bingöl’de yaşayan 2 çocuk babası berber Sinan Akbulut, 80’li yıllarda takım elbiseli müşterilerinden etkilenmesi sonrası yaklaşık 35 yıldır işini takım elbise ve kravatla yapıyor.
Bingöl’de yaşayan 2 çocuk babası Sinan Akbulut (58), 1970’li yıllarda babasının işleri nedeniyle Elazığ’dan Bingöl’e göç etti. Burada 1977 yılında çırak olarak bir berberin yanında işe başlayan Akbulut, 1984 yılında kendi işini kurmaya karar verdi. Hem ustasının hem de ustalık yapmaya başladığı 1980’li yıllarda müşterilerinin takım elbiseli ve kravatlı olmasından etkilenen berber Akbulut, o zamandan şimdiye kadar müşterilerini kravatla tıraş etmeye devam ediyor.
Yenişehir Mahallesi’ndeki berber dükkanında da renkli kravatlar bulunduran Akbulut, her gün takım elbise ve kravatını değiştirerek yeni güne başlıyor. ‘Devlet memuru’ gibi giyinmesiyle de esnaf çevresinde tanınan Akbulut, işinin son gününe kadar bu şekilde giyineceğini de söylüyor. Sabah 07.00 ile akşam 21.00 arasında çalıştığını aktaran Akbulut, bu giyiminin müşteriler tarafından da olumlu karşılandığını söyledi. Akbulut, "1977’den beri bu işi yapıyorum. İşimi severek yapıyorum. Çıraklıktan başladım, 84 senesine kadar. 84’ten sonra kendi işyerimi açtım. 2 evladım var ve onları da yetiştirmeye çalıştım, iyi de birer usta ettim. Evlatlarımla beraber çalışıyorum. Sabah 07.00’da iş yerimi açıyorum 21.00’da kapattığım zaman eve gidiyorum ve disiplinli bir şekilde yatıyorum. Sabah kalktığımda tekrar takım elbisemi giyiyorum. Ustalarım temiz giyiniyordu, gelen müşteriler de şık giyinenlerdi. Bu takım elbiseyi de o zaman onlara özenerek giymeye başladım. Her gün değişiyorum, gelen müşterim de gayet memnun kalıyor. Severek geliyorlar. Çoğu da soruyor Sinan abi ne iş yapıyorsun diye. Ben esnafım, esnafın da temiz olması lazım diyorum. Bu şekilde işime devam ediyorum” dedi.

Devlet memuru gibi
15 yıldır Sinan ustanın yanında tıraş olduğunu ifade eden müşterilerden Nurettin Bakıman ise "15 yıldır Sinan ustada tıraş oluyorum. Onu tercih etmemin en büyük nedeni devlet memuru gibi takım elbiseli, kravatlı, işine sadık olduğu için onda tıraş olmayı tercih ediyorum. Çevredeki esnaflarda Sinan ustayı beğenerek bakıyor. Hem işinde çok titiz hem de işini severek yapıyor. Bundan sonra da inşallah onda tıraş olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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