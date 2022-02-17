Karlıova’da tehlike oluşturan buz sarkıtları temizleniyor

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtları belediye ekiplerince temizleniyor.

Karlıova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ve buz sarkıtları, vatandaşlar için hayati tehlike arz ediyor. Vatandaşların ve esnafların talebi üzerine harekete geçen Karlıova Belediyesi ekipleri, itfaiye aracı yardımıyla çatılardaki kar kütlelerini ve buz sarkıtlarını temizliyor.

İlçe merkezindeki çalışmalara devam edileceklerini bildiren ekipler, vatandaşların bina altlarından geçerken dikkatli olmaları konusunda da uyardı.

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