Bing\u00f6l\u2019\u00fcn Yedisu \u0130l\u00e7e Kaymakam\u0131 Mehmet Kaya, \u015eenk\u00f6y, Ya\u011fmurp\u0131nar ve Ka\u015f\u0131kl\u0131 k\u00f6ylerindeki engelli ve ya\u015fl\u0131 aileleri ziyaret etti. Yedisu \u0130l\u00e7e Kaymakam\u0131 Mehmet Kaya, k\u00f6y ziyaretlerine aral\u0131ks\u0131z bir \u015fekilde devam ediyor. K\u00f6ylerdeki engelli ve ya\u015fl\u0131 aileleri \u00f6zellikle ziyaret eden Kaya, sorun ve talepleri dinledi. Kaymakam Kaya, \u015eenk\u00f6y, Ya\u011fmurp\u0131nar ve Ka\u015f\u0131kl\u0131 k\u00f6ylerindeki ziyaretlerde vatanda\u015flar\u0131n derdiyle dertlendiklerini, haliyle hemhal olduklar\u0131n\u0131 ifade ederek, Y\u00fcre\u011fi muhabbet dolu Yedisulu hem\u015fehrilerime misafirperverlikleri ve s\u0131cak ilgilileri i\u00e7in te\u015fekk\u00fcr ediyorum dedi. Ziyaretlerde Kaya\u2019ya Sosyal Yard\u0131mla\u015fma ve Dayan\u0131\u015fma Vakf\u0131 M\u00fcd\u00fcr\u00fc Murat D\u00f6ner de e\u015flik etti.