Bingöl’de trafik ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Genç ilçesinde trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri Genç ilçesi Yayla Köyü İlk ve Ortaokulunda öğrenim gören yaşları 85 öğrenciye trafik ve trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Eğitim sonrası jandarma ekipleri tarafından çocuklara jandarma trafik boyama kitapları ve çeşitli hediyeler verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.