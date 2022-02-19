Çatılardan düşen kar birikintileri, araçlarda maddi hasara neden oldu

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Bingöl’de kar yağışı sonrası çatılarda biriken kar kütleleri park halindeki onlarca aracın üzerine düşüp maddi hasara neden oluyor.

Öğlen saatlerinde Beşyol mevkiinde çatılarda biriken kar kütleleri park halindeki bir aracın üzerine düştü. Ölen ya da yaralanın olmadığı olay sonrası araçta maddi hasar meydana geldi. Vatandaşlar, binaların üzerinde kar birikintilerinin düşmeye başlamasıyla birçok araçta maddi hasar meydana geldiğini söyledi.

Vatandaşlar, yetkililerden soruna çözüm bulmasını istedi.

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