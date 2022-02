Bingöl’ün yüzen adalarında kış güzelliği

Bingöl’ün Solhan ilçesinde bulunan Turna Gölü’ndeki yüzen adalar, kar yağışıyla beraber kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünün Aksakal mezrasında yer alan Turna Gölü’ndeki yüzen adalar, kar yağışının ardından ayrı bir güzelliğe kavuştu. Kentin en önemli turizm merkezlerinden biri olan yüzen adalar, her mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor. Özellikle şehrin yoğun temposundan sıkılan vatandaşlar, hafta sonunu değerlendirmek için yüzen adaları tercih ediyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nce “Yüzen Adalar Tabiat Anıtı” olarak koruma altına alınan doğa harikası alan, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin uğrak noktasını haline geldi. Dört mevsim fotoğrafçıların da ilgi odağı olan yüzen adalar, kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Solhan ilçesinde ikamet eden ve hafta sonunu değerlendirmek için yüzen adalara gelen Kadir Yılmaz, farklı şehirlerdeki vatandaşları adaları görmeye davet etti. Yılmaz, “Yüzen adamız çok güzel bir yer. Muhteşem fotoğraf kareleri var. Hafta sonu olduğu için işten izin aldım ve arkadaşlarla geldim, piknik yapıyoruz. Her ilden her şehirden insanları buraya bekliyoruz” şeklinde konuştu.

