Bingöl’de besicilerin kış mesaisi sürüyor

Bingöl’ün Solhan ilçesinde uzun yıllardır küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerin kar üstündeki zorlu mesaisi sürüyor.

Solhan ilçesine bağlı Hazarşah köyünde yaşayan ve dededen kalma küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan besicilerin, kar üstündeki zorlu mesaisi sürüyor. Kar kalınlığının yer yer yarım metre olduğu köyde besiciler, sıcak günlerde koyunların temel ihtiyaçlarını dışarıda, havanın soğuk olduğu günlerde ise ahır içeride karşılıyor. 6 ay boyunca soğuk ve kış şartları nedeniyle zorlandıklarını dile getiren besiciler, Mayıs ortasında yaylalara çıktılarını ifade etti.

Besicilerinden Ferit Öztaş, “Hayvancılık ile uğraşıyoruz. Dedelerden, babalardan kalan bir meslektir. Yazın yayladayız kışın 6 ayda buradayız. Hayvanları ot, saman ile besliyoruz. Kışın bazı günler fırtınalıdır, hayvanları dışarı bile bırakamıyoruz. Sıcak günlerde de dışarı bırakıyoruz. Sabah 08.30’da kalkıp hayvanların yemini, arpasını, samanını doldurup bırakıyoruz. Öğle 12.00’de içeri alıyoruz, 14.00 gibi yine dışarı bırakıyoruz. Saat 17.00’de de hayvanları içeri aldıktan sonra bizlerde istiharede geçiyoruz. 6 ay böyle karın içindeyiz. Mayıs ortasında da yaylaya çıkıyoruz. Yaylaya çıktığımızda da zaten orası suyuyla havasıyla bambaşka bir yer. Orada her şey güllük gülistanlık” şeklinde konuştu.

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