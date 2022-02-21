Asansör boşluğuna düşen Meryem ağır yaralandı

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Aziz ÖNAL/GENÇ (Bingöl), (DHA)BİNGÖL'ün Genç ilçesinde bir apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düşen Meryem Turan (20), ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Genç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Meryem Turan, apartmanın 3'üncü katından asansör boşluğuna düştü. Apartmanda oturanlar, Turan´ın çığlıklarını duyup, dairelerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Turan, ilk müdahalesinin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Turan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bu arada, Turan´ın bulunduğu katta asansör sensörünün bozuk olduğu belirtildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2022-02-21 10:31:32



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