Bingöl’de 3 noktada çığ düştü

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Bingöl’de KarlıovaYedisu ilçeleri arasındaki 3 farklı noktada çığ düştü, yolu trafiğe açmak için çalışma başlatıldı.

Çığ, KarlıovaYedisu ilçeleri arasındaki Kaynarpınar köyü mevkiinde düştü. 3 farklı noktada çığ düştüğünün tespit edilmesinin ardından bölgeye Karayolları 84’üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi.

Yol geçici süreliğine araç trafiğine kapatılırken, ekiplerin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

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