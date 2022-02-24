Muhammet'in cenazesini karda 7 kilometre sırtlarında taşıyıp, defnettiler

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL, (DHA)BİNGÖL´ün Genç ilçesinde pompalı tüfekle yaşamına son veren lise öğrencisi Muhammet A.´nın cenazesini yakınları, köye yaklaşık 7 kilometre mesafedeki aile kabristanlığına sırtlarında taşıyarak götürüp toprağa verdi.

Genç ilçesine bağlı Elmagünü köyünde lise öğrencisi Muhammet A., dün öğle saatlerinde evde tek başınayken, pompalı tüfekle yaşamına son verdi. Muhammet A.´nın cenazesi, otopsi için Genç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yapılan otopsinin andından Muhammet A.´nın cenazesini teslim alan yakınları, köye götürdü. Tavz bölgesindeki aile kabristanlığına giden yol kardan kapalı olduğu için yakınları Muhammet´in cenazesini sırtlarına alıp yaklaşık 7 kilometre taşıdı. Muhammet A., yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Muhammet A.´nın intiharıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bingöl / Genç Aziz ÖNAL

2022-02-24 12:00:47



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