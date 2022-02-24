Bingöl´de toprağa gömülü patlayıcı ele geçirildi

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Aziz ÖNAL/BİNGÖL,(DHA)BİNGÖL İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Genç ilçesi kırsalında yaptığı arazi aramasında toprağa gömülü vaziyette patlayıcı ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen çalışmalarda Genç İlçesi kırsalında arazi aramasında toprağa gömülü halde 40 kilogram amonyum nitrat patlayıcı madde, 2 adet elektrikli fünye, 50 gram C4 plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcının düzeneği operasyon bölgesinde imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bingöl / Merkez Aziz ÖNAL

2022-02-24 15:54:13



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