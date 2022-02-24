Jandarma öğrencilerle bir araya geldi

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Bingöl’de jandarma ekipleri, köy okullarındaki öğrencilerle bir araya geldi.

Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti Modeli kapsamında Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk ve Doğankaya Köyü İlköğretim okulların ziyaret etti. Burada görev yapan öğretmenler ile öğrenim gören öğrencileri ziyaret eden ekipler, jandarmanın işleyişi hakkında bilgiler verdi.

Ekiplerle öğrencilerle uzun süre muhabbet ettik sonra çeşitli ikramlarda bulundu.

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