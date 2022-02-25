Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü’nden darp olayı ile ilgili açıklama

Bingöl İl Sağlık Müdürlüğü, Solhan İlçe Devlet Hastanesi’nde bir müdürün doktoru darp ettiği iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “22 Şubat 2022 tarihinde ilimiz Solhan Devlet Hastanesi’nde meydana gelen olayla ilgili medyada yer alan haberlere ilişkin açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştu. Habere konu olaylar ve bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Haberde adı geçen taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden şikayetçi olmuş, olay savcılığa intikal etmiştir. İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından da idari soruşturma başlatılmış olup, adli ve idari süreç tarafımızca takip edilmektedir. İlerleyen süreçte yapılan işlemler kamuoyu ile paylaşılacaktır” denildi.

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