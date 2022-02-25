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Bu hastanenin Palyatif Bakım Ünitesi’ndeki hastalar evde bakıma titizlikle hazırlanıyor

İHA

Bu hastanenin Palyatif Bakım Ünitesi’ndeki hastalar evde bakıma titizlikle hazırlanıyor

Bingöl Devlet Hastanesi’nde bulunan 10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi’ndeki hastalar, evde bakıma titiz bir şekilde hazırlanıyor.
Bingöl Devlet Hastanesi bünyesinde geçtiğimiz yıl açılan ve faaliyete giren 10 yataklı Palyatif Bakım Ünitesi’nde tedaviye yanıt vermeyen veya yanıt vermekte zorlanan hastaların bakımları yapılıyor. Evde bakım öncesi hastaların çeşitli tedavileri burada yapılırken, yakınlarına da bilgilendirme yapılıp eğitimler veriliyor. Yatalak hastaların beslenme ve alt bakımlarını yapan hemşireler, yakınlarına doğru beslenme tekniklerini de anlatıyor.
Genel Yoğun Bakım Servisi Palyatif Bakım Ünitesi’nde hasta ve hasta yakınlarını evde bakıma hazırladıklarını belirten hemşire Mahmut Kılıç, “Palyatif Bakım Ünitesi servisimiz 10 yataklı. Bizim öncelikli hizmet amacımız genel durumu kötü olan hastaların ve tedaviye yanıt alamadığımız veya yanıt almakta zorlandığımız hastaların yaşam standardını yükseltmek, yakınlarına da bu konuda profesyonel bir eğitim vermek. Evde bakım öncesi hasta yakınlarını bilinçlendirmek. Doğru bakım tekniği, doğru beslenme tekniği, yara bakımı ya da evde oluşabilecek yatak yaralarını önlemek amacıyla burada hizmet veriyoruz. Bu birimde rutin olarak beslenme bozukluğu olan hastalarımızın beslenmelerini yapıyoruz, yakınlarına da eğitim veriyoruz. Beslenme öncesi ve sonrası neler yapılması gerektiğini öğretiyoruz. Alt bakım eğitimini veriyoruz. Ağrıya yönelik çeşitli egzersizler de gösteriyoruz. Buradaki hastaların dolaşım bozukluğu olduğu için pozisyonel eğitimler veriyoruz vücutlarında ödem oluşmaması için” şeklinde konuştu.

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