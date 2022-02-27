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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hesarek Kayak Merkezi 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı

İHA

Hesarek Kayak Merkezi 2 ayda 120 bin kişiyi ağırladı

Bingöl’ün ve bölgenin gözde kayak merkezlerinden olan 2500 rakımlı Hesarek Kayak Merkezi, 2 ay içinde 120 bin kişiyi ağırladı.
BingölElazığ karayolu üzerindeki Dikme köyünde yer alan Haserek Kayak Merkezi misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. 2500 rakımlı kayak merkezinde bin 600 metre uzunluğunda pist, 70 yatak kapasiteli otel, teleski, telesiyej ve baby lift alanları bulunurken, kayak merkezine gelen ziyaretçiler burada dolu dolu bir gün geçiriyor. Kar kalınlığının bu yıl 3 metreyi bulduğu kayak merkezine Elazığ başta olmak üzere Diyarbakır, Batman ve Malatya’dan da ziyaretçiler akın ediyor. Yaklaşık 2 ay önce açılan Hesarek Kayak Merkezi bu sürede 120 bin vatandaşı ağırlarken, sezonun mart ayı sonunda kapanması öngörülüyor.
Kayak merkezini günübirlik misafirlerin daha sık tercih ettiğini dile getiren Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, bölgede sezonu en geç kapatacak kayak merkezlerinden biri olacaklarını belirtti. Danayiyen, “Hesarek Kayak Merkezi, Doğu Anadolu’nun nadide kayak merkezlerinden biridir. Kayak sezonu olarak merkezimiz bölgenin en uzun kayak sezonunu ifa eden merkezdir. Şu ana kadar 120 binin üzerinde vatandaşımız ziyaret etti. Bölgede başta Diyarbakır, Batman, Şırnak, Elazığ olmak üzere bölgenin bütün illerine hitap etmekteyiz. Gelen misafirlerimiz kayak merkezimizdeki kar kalitesinden, karın özelliğinden ve süre uzunluğundan dolayı son derece memnun kalarak kayak faaliyetlerine devam ediyorlar. 70 yataklı kapasitemizle birlikte otel hizmeti vermekteyiz. Günübirlik turlarla ilimizi ziyaret edip Bingöl turizmine Hesarek Kayak Merkezi olarak katkı sağlamaktayız. En az mart ayının sonuna kadar sezonumuzun devam edeceğini biliyoruz. Çünkü bu yıl 3 metreye yakın bir kar yağdı. Pistlerimiz gayet müsait ve kar sezonunu en geç kapatacak merkez olacağımıza eminim” şeklinde konuştu.

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