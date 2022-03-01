Bingöl’de koruma altında olan vaşak görüntülendi

NATO'dan çok önemli hamle! 40 bin asker, tank ve füze

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bingöl’ün Yedisu ilçesinde nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan vaşak görüntülendi.

Yedisu ilçesindeki Perisu Çayı kenarında gezen bir vatandaş, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve koruma altında bulunan vaşak görüntüledi. Çay kenarındaki karla kaplı arazide dolanan vaşak, kısa bir süre hızla koşarak gözden kayboldu.

Hayvanın o anları vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bingöl haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bingöl Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.